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Архив - Донецкая область

В ОРДЛО представители УПЦ МП вербуют боевиков из прихожан

07.08.2018 12:46
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В ОРДЛО представители УПЦ МП вербуют боевиков из прихожан

На территории Донбасса представители УПЦ МП Донецкой и Мариупольской епархии вербуют боевиков из местных прихожан.
Координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук заявил, что священнослужители периодически проводят "разъяснительные беседы" о "неправомерности действий карателей" ВСУ.
Эксперт заявил, что "духовные наставники" вербуют новых боевиков разговорами о необходимости защищать "молодую республику" и нависшую угрозу над "русской православной верой". Тымчук пишут: "Как правило, для беседы выбираются представители мужского пола призывного возраста и годные к военной службе. В процессе общения устанавливается их отношение к украинской власти и, в случае получения ответа о недовольстве ею и т.д. делаются предложения с финансовым интересом. При этом, потенциальным кандидатам предлагается несколько вариантов деятельности на благо "церкви и ДНР". Один из них - непосредственное прохождение службы в рядах незаконных вооруженных формирований. Другой - информационная помощь, а именно предоставление информации о деятельности и перемещении подразделений ВС Украины и других силовых органов вдоль линии разграничения".

Источник ДонПресс



Теги: Донбасс, вербовка, боевики, ОРДЛО
 
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