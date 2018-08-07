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В ОРДО подорвали при помощи ПТУР "Урал" с боевиками: трое погибших
Сегодня ночью трое боевиков "ДНР" были ликвидированы при подрыве автомобиля "Урал" при помощи ПТУР.
"Начальник пресс-службы оперативного командования ДНР" Даниил Безсонов сообщил, что автомобиль якобы ехал на помощь жительнице в оккупированный поселок Набережное Новоазовского района, передает donpress.com.
Он отметил, что был отправлен автомобиль «Урал» с водителем и двумя медицинскими работниками — женщинами-военнослужащими. По его словам, машина была «оборудована всеми необходимыми знаками отличия, обозначающими его как санитарный автомобиль, кроме этого он двигался не скрываясь, с включенными проблесковыми маячками и приборами освещения».
Безсонов заявил, что на подъезде к поселку по санитарному автомобилю был произведен выстрел противотанковой управляемой ракетой, в результате чего находящиеся в автомобиле водитель и медики погибли.
Теги: Донбасс, гибель, Урал, санитар, ракета, автомобиль, ДНР, боевики, подрыв
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