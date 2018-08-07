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Архив - Донецкая область

ВСУ вывели из строя боевиков армии Путина на Донбассе

07.08.2018 10:57
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ВСУ вывели из строя боевиков армии Путина на Донбассе

Российские боевики с начала текущих суток уже семь раз сорвали "хлебное перемирие", обстреляв позиции сил ООС на донецком и луганском направлениях.

По данным украинской разведки, за 6 августа один российский боевик был убит, еще четверо террористов стали "300-ми", передает "Диалог.UA".

Под огонь российских оккупантов попали расположения ВСУ у Крымского, Троицкого, Малинового, Новозвановки, Широкино, Лебединского.

Тяжелое вооружение боевики РФ, по данным на 09:00, 7 августа с начала текущих суток не применяли. Что касается минувшего дня, то наши военные зафиксировали 30 фактов срыва "режима" тишины, четырежды оккупанты били по ВСУ запрещенным оружием.



Теги: Россия, Донбасс, Путин, армия, перемирие, боевики, ВСУ, обстрелы, РФ, ООС
 
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