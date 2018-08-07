"Выборы" "главы" в "ДНР" могут не состояться: в Донецке решили, как поступить с Захарченко - подробности

07.08.2018 08:28

"Выборы" главных террористов в "ДНР/ЛНР" запланированы на октябрь текущего года. Именно осенью истекают сроки полномочий фейковых "глав" временно оккупированного Донбасса.

После того, как в "ДНР" показали всех конкурентов террориста Захарченко, нынешнего главаря так называемой "донецкой республики" хотят и вовсе сделать как Путина "вечным", передает "Диалог.UA".

Для этого террористы намерены "протащить" решение об увеличении срока полномочий главаря "ДНР". Оставить на "подольше" планируют и так называемый "народный совет", куда входят "депутаты"-сепаратисты.

Подобную инициативу, как сообщает телеграмм-канал "Донецкий абориген", выдвинули члены ОД "Донецкая республика". По их словам, по такому пути - пятилетний срок правления главы государства и полномочий парламентов, идет все мировое сообщество.

Сепаратисты добавили, что хотят "руководству" "ДНР" дать время для реализации "стратегии" по развитию захваченной территории, которую боевики прозвали "государством".

"Было бы правильно дать возможность жителям республики оценить, как власть справится с этими задачами",- объяснили поставившие подпись под обращением террористы.

Стоит сказать, что на данный момент по "законам" "ДНР" "полномочия" Захарченко и его карманного "народного совета" действительны четыре года.

В тоже время комментируя очередную аферу боевиков, пользователи Сети сходятся во мнении, что "наевшиеся" обещаний террористов за эти годы войны, местные жители на "выборы просто не придут".

Поэтому вполне вероятно, что таким вот образом оккупанты "защищаются" от грядущего на них позора.