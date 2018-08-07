Захарченко и компания передумали проводить «выборы»

07.08.2018 13:01

Главари «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области передумали проводить «выборы» «главы ДНР» и «депутатов народного совета». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Главари «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области передумали проводить «выборы» «главы ДНР» и «депутатов народного совета». Сегодня во всех подконтрольных оккупационным «властям ДНР» пабликах и «СМИ» появилось сообщение о том, что «ОДДР» «выступает с инициативой о продлении срока действия полномочий Главы и депутатом Народного Совета».

Естественно, данная «инициатива» «будет поддержана» всеми «жителями ДНР».

Жители временно оккупированных территорий открыто насмехаются над главарями «ДНР»:

«Выборы?)) Какие выборы – мы передумали»,

«К Захару в кабинет вламывается советник Казаков: «Мы спасены, Кормилец! Выборов не будет, на них некому идти»,

«Даешь пожизненно дегенерала»,

«Делайте уже бессрочное правление, с передачей должности по наследству. Малороссам всё равно деваться некуда. Пусть жрут ту кашу что заварили и потомкам пусть оставят вдоволь».

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