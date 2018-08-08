Что происходит? Мариупольцы руками сгребают тысячи мертвых бычков на побережье Азовского моря (ВИДЕО)

08.08.2018 13:40

Сегодня утром мариупольцы, отдыхающие на Центральном пляже, увидели страшную картину. В районе яхт-клуба "Азовсталь" тысячи особей бычка выбросило на берег.

Люди не сдерживали эмоций, снимая увиденное на телефон.

По свидетельству очевидцев, немного иная картина наблюдается на пляже поселка Песчаный. Здесь рыба также погибла, но лежит на морском дне

Вчера тысячи рыб, которые плавали практически на поверхности, видели и на Левобережном пляже. Сегодня в воде у берега рыба уже начала разлагаться. При этом мальки плавают. Люди продолжают купаться, а вот птиц на море нет ни одной.

Как стало известно, данная ситуация связана с нехваткой кислорода в воде и происходит практически ежегодно.

Начальник отдела №3 Азовского рыбоохранного патруля Александр Цивиль замор бычка связывает с неблагоприятными условиями для рыбы, а именно, большим прогревом воды на мелководье и преобладанием северного ветра, который не дает волновой активности. В связи с этим вода слабо обогащается кислородом.

На отсутствие кислорода негативно влияет и медуза, а вот водоросли не так провоцируют отсутствие кислорода в акватории Мариуполя. Гораздо опаснее другие факторы. Ведь замора бычка нет в Мелекино, Белосарайской косе, Урзуфе.

"На ситуацию и замор бычка в акватории Мариуполя влияет множество факторов, в том числе, загрязнение воды. Вы обращали внимание на цвет воды в районе Мариуполя и на цвет воды, к примеру, в Урзуфе. Это видно даже на глаз. На морскую воду в районе Мариуполя уходят стоки со всего города...",- отметил Александр Цивиль.

На данный момент на территории Центрального пляжа тысячи особей бычка, которые еще утром заметили отдыхающие, уже убрали. Представители КП "Зеленстрой" в оранжевых жилетах собирали их в кучи, а потом выбрасывали в контейнеры.

При этом сами отдыхающие полуживых рыб начали собирать для котов. Люди охапками брали ее в воде и складывали в пакет.

Источник: https://www.0629.com.ua