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«От «Новороссии» никто не отказался!»: журналист рассказал о новой опасности в Украине
Российские власти не намерены отказываться от планов обеспечить аннексированный Крым водой из Украины и реализовать проект так называемой «Новороссии».
Как передает replyua.net со ссылкой на «Апостроф», об этом рассказал эксперт по вопросам Крыма, журналист Андрей Клименко. Таким образом, он прокомментировал тот факт, что военным базам на полуострове, среди прочего, очень необходима вода и россияне будут пытаться при помощи силы получить контроль над «волшебной кнопкой».
«Я считаю, что тема «Новороссии» не ушла, и нам придется ее увидеть или в военном виде, или сначала в политическом – весной, перед выборами-2019», - подчеркнул аналитик. Также он отметил, что нужно просчитывать варианты действий и противодействий.
«Предположим, что на выборах в Приазовье и Причерноморье победа достанется условной Партии регионов, к тому же теми методами, к которым они привыкли. Далее начнутся схватки между сторонниками «русского мира» и украинскими патриотами, появляются несколько человек в униформе украинской армии и открывают огонь», - добавил Клименко.
Теги: Донбасс, Крым, ДНР, ЛНР, Новороссия
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