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Военные РФ в ОРДО избили наемника и живьем закопали его в землю
На оккупированной части Донбасса российские военные нанесли тяжкие телесные повреждения другому российскому контрактнику, а затем живьем закопали его в землю.
В украинской разведке отмечают: «7 августа на передовой позиции одной из частей 1-го Армейского корпуса Вооруженных сил РФ трое военнослужащих нанесли тяжкие телесные повреждения другому российскому контрактнику и закопали его живым, после чего самовольно покинули место службы».
В связи с происшествием, российское командование на Донбассе объявило подозреваемых в розыск и разместило на блокпостах фото подозреваемых. В ГУР МОУ добавили: «На каждом пункте пропуска на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей размещаются фото лиц, которых нужно задержать».
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, война, ОРДО
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