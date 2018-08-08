Захарченко рассказал, как будут наказывать за торговлю местами на КПВВ

08.08.2018 20:40

Главарь «ДНР» Александр Захарченко обсудил со своими соратниками возможность наказания людей, занимающихся торговлей местами в автомобильных очередях на пунктах пропуска.

Главарь боевиков уточнил: «Понимаю, что в нашей Республике нет закона, который позволил бы наказывать людей, продающих очереди. Поэтому давайте их внесем в отдельный список, а потом решим, что с этими людьми делать».

Он предложил одним из вариантов наказания привлечение таких лиц к благоустройству контрольно-пропускных пунктов.

Источник: https://donpress.com