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Боевики «ЛДНР» в зоне ООС понесли серьезные потери
09.08.2018 07:36
Боевики «ЛДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донбасса несут серьезные потери в живой силе.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Боевики «ЛДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донбасса, не смотря на заявления главарей боевиков «ЛДНР», что потерь нет, несут потери. Как сказано в сообщении ГУР МО Украины, за минувшие сутки «трех оккупантов ликвидировали, девять получили ранения».
Теги: Россия, Донбасс, ликвидация, ДНР, ЛНР, боевики, потери, оккупанты, ООС
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