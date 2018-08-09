«ДРГ лютует»: в ОРДЛО рано утром «лег» «Vodafone»

09.08.2018 09:46

В оккупированных Донецке и Луганске сегодня утром пропала связь украинского мобильного оператора «Vodafone».

В социальных сетях местные жители сообщают, что сбои были зафиксированы около 06:30, передает donpress.com.

В то же время, на сайте оператора приносят свои извинения и обещают вернуть связь после проведения ремонтных работ:

«06.40 Донецк Водафон упал (((«

«дрг лютует))»

«В Луганске тоже»

«Млять, почалося ((«

«побачили десь 06:30 ранку»

«Доброе утро! Сейчас действительно наблюдаются сложности со связью. Наши специалисты уже занимаются вопросом. Извините за неудобства».