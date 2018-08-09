Ликвидирована женщина из рядов боевиков «ДНР»

09.08.2018 13:40

На временно оккупированных территориях Донецкой области боевики «ДНР» несут потери в живой силе. Среди ликвидированных боевиков бывают женщины.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают источники, 7 августа 2018 года, предположительно в районе села Набережное, ликвидирована Недова Мария Андреевна. О Недовой известно, что она родилась в Старобешевском районе 23 мая 1997 года. На момент ликвидации она находилась в «санитарном Урале», который был подбит из ПТУРа. Боевики заявляют, что она была медработником.