- На Донбассе 6,5 тысяч нарушений за неделю – ОБСЕ19:26
- Оккупанты ОРДО разоблачили в Донецке «оборотней в белых халатах»18:29
- Азовское море у берегов Мариуполя может стать “пороховой бочкой”18:03
- Боевиков «ДНР» уличили в использовании радиолокационных станций, БРДМ и БТРов17:41
- В ГПСУ показали последствия обстрела КПВВ «Майорска»17:01
- На Донетчине, в тылу, расстреляна машина командира "Правого сектора"16:36
- В Донецке появилось странное объявление16:19
- В Донецке образовываются провалы почвы14:59
- В ОРДО резко подорожал газ: дончане жалуются на нищету14:42
- В "ДНР" ожидается серьезное подорожание продуктов14:02
На Донбассе 6,5 тысяч нарушений за неделю – ОБСЕ
За минувшую неделю наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали резкое увеличение числа случаев нарушений режима прекращения огня на Донбассе.
Об этом сказал первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг на брифинге в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина в четверг, 9 августа.
"За минувшую неделю наблюдатели констатировали увеличение количества таких случаев на 63% – свыше 6,5 тысяч. Кроме того, миссия подтвердила четырехкратное увеличение случаев использования тяжелого вооружения, лишь 86 случаев использования реактивных систем залпового огня", – сообщил первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг на брифинге в четверг в Киеве.
Он также отметил, что за подотчетную неделю возросло и количество тяжелого вооружения, размещенного на Донбассе с нарушением минских соглашений.
"За неделю мы зафиксировали 84 единицы, размещенной с нарушениями: 74 случая на неподконтрольной Киеву территории и 10 на подконтрольной", – добавил Хуг.
Он вновь призвал стороны соблюдать взятые на себя обязательства, прекратить огонь и обеспечить беспрепятственный доступ наблюдателей СММ ОБСЕ ко всем территориям.
Теги: Донбасс, ОБСЕ, обстрелы, нарушения
- Наблюдатели на Донбассе работают против Украины
- Разгром танков, пушек и "Уралов" "ЛНР" под Луганском
- Бывший воин АТО развенчивает "идиотские мифы и глупости" о наблюдателях ОБСЕ
- СММ ОБСЕ эвакуировали передовую патрульную базу в Счастье
- Донбасский фронт: наблюдатели ОБСЕ обещают наблюдать круглосуточно
- Боевики сорвали разведение сил в поселке Станица Луганская
- На Донбассе 6,5 тысяч нарушений за неделю – ОБСЕ19:26
- Оккупанты ОРДО разоблачили в Донецке «оборотней в белых халатах»18:29
- Азовское море у берегов Мариуполя может стать “пороховой бочкой”18:03
- Боевиков «ДНР» уличили в использовании радиолокационных станций, БРДМ и БТРов17:41
- В ГПСУ показали последствия обстрела КПВВ «Майорска»17:01
- На Донетчине, в тылу, расстреляна машина командира "Правого сектора"16:36
- В Донецке появилось странное объявление16:19
- В Донецке образовываются провалы почвы14:59
- В ОРДО резко подорожал газ: дончане жалуются на нищету14:42
- В "ДНР" ожидается серьезное подорожание продуктов14:02
- На Донбассе 6,5 тысяч нарушений за неделю – ОБСЕ19:26
- "Дарница" защищает "свой" "Цитрамон" и отнимает "Корвалол" у "Фармака"18:54
- Оккупанты ОРДО разоблачили в Донецке «оборотней в белых халатах»18:29
- Азовское море у берегов Мариуполя может стать “пороховой бочкой”18:03
- Боевиков «ДНР» уличили в использовании радиолокационных станций, БРДМ и БТРов17:41
- Опыт Грузии, «Доступное жилье» и коррупция: Руслан Калинин о проблемах переселенцев и путях их решения17:22
- В ГПСУ показали последствия обстрела КПВВ «Майорска»17:01
- На Донетчине, в тылу, расстреляна машина командира "Правого сектора"16:36
- В Донецке появилось странное объявление16:19
- Модульные городки для переселенцев с Донбасса превращаются в "депрессивные гетто"15:58
- Опыт Грузии, «Доступное жилье» и коррупция: Руслан Калинин о проблемах переселенцев и путях их решения17:22
- С наступлением осени борщевой набор станет золотым14:21
- Операция «Одеть первоклашку»: сколько стоит «школьная корзина» в Покровске13:21
- Осторожно, фальсификат! Сливочное масло пяти отечественных производителей запретили к продаже12:37
- Пора вставать. Ученые выяснили, что сон свыше 8 часов в сутки повышает риск смерти11:37
- Ученые сделали удивительное открытие о котах22:39
- Чего ожидать знакам Зодиака в сентябре 201819:32
- Диетологи подсказали, как избавиться от жировых складок на животе19:17
- Это популярное лакомство может быть смертельно опасным16:50
- Как избавиться от венца безбрачия разным знакам зодиака13:27
- «Шмонают все машины»: на въезде в оккупированный Луганск огромная пробка
- "Выборы" "главы" в "ДНР" могут не состояться: в Донецке решили, как поступить с Захарченко - подробности
- Путину "настучали" на террориста Пасечника: в оккупированном Луганске жалуются, что "ЛНР" обезглавили, - подробности
- В «ДНР» подписан ещё один указ о школьной форме
- Донецк и Марьинка напуганы сильными боями: "Дома трясутся, еле с огорода удрали. Оккупанты разошлись"
- Начиная с какого дохода субсидию не дадут: разъяснения эксперта
- «Хочу в Щурово»: Жители Донецка рассказали, куда ездили на отдых
- Донецк сегодня – упадок, страх, деградация
- Нищему Донбассу уготовили "хлебный кризис": у Захарченко в "ДНР" выступили с громким предупреждением к жителям
- Оккупационные «власти ДНР» обещают вернуть «Интертелеком» до 10 августа