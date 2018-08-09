На Донбассе 6,5 тысяч нарушений за неделю – ОБСЕ

09.08.2018 19:26

За минувшую неделю наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали резкое увеличение числа случаев нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом сказал первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг на брифинге в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина в четверг, 9 августа.

"За минувшую неделю наблюдатели констатировали увеличение количества таких случаев на 63% – свыше 6,5 тысяч. Кроме того, миссия подтвердила четырехкратное увеличение случаев использования тяжелого вооружения, лишь 86 случаев использования реактивных систем залпового огня", – сообщил первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг на брифинге в четверг в Киеве.

Он также отметил, что за подотчетную неделю возросло и количество тяжелого вооружения, размещенного на Донбассе с нарушением минских соглашений.

"За неделю мы зафиксировали 84 единицы, размещенной с нарушениями: 74 случая на неподконтрольной Киеву территории и 10 на подконтрольной", – добавил Хуг.

Он вновь призвал стороны соблюдать взятые на себя обязательства, прекратить огонь и обеспечить беспрепятственный доступ наблюдателей СММ ОБСЕ ко всем территориям.