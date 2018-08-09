Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

"Ночью что-то происходило": в ОРДЛО опять исчез "Vodafone-Украина" - подробности

09.08.2018 12:59
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Ночью что-то происходило": в ОРДЛО опять исчез "Vodafone-Украина" - подробности

Оккупационные "власти" винят в произошедшем самого мобильного оператора, ссылаясь на аварию. Единственный украинский оператор, который продолжает свою работу на временно оккупированной территории, Vodafone все чаще сталкивается с проблемами, созданными оккупантами.

Неоднократно было замечено, что боевики не дают сотрудникам мобильного оператора осуществлять ремонтные работы. Сейчас жители ОРДЛО говорят о том, что Vodafone опять "лег" и они остались без связи, сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на "ОстроВ".

Местные жители отмечают, что слышали ночью подозрительный шум и выстрелы, после чего связь неожиданно исчезла. "Власти" так называемых "Л/ДНР" свою причастность к случившемуся отрицают.

В их "министерстве связи" говорят о том, что все дело в аварии на собственной телекоммуникационной сети мобильного оператора. Сам Vodafone причину исчезновения связи пока не озвучивает, но говорит о том, что оператор занимается решением проблемы.



Теги: Донбасс, авария, связь, Vodafone, мобильная связь, ДНР, ЛНР, выстрелы, оккупанты, ОРДЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх