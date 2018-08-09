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"Ночью что-то происходило": в ОРДЛО опять исчез "Vodafone-Украина" - подробности
Оккупационные "власти" винят в произошедшем самого мобильного оператора, ссылаясь на аварию. Единственный украинский оператор, который продолжает свою работу на временно оккупированной территории, Vodafone все чаще сталкивается с проблемами, созданными оккупантами.
Неоднократно было замечено, что боевики не дают сотрудникам мобильного оператора осуществлять ремонтные работы. Сейчас жители ОРДЛО говорят о том, что Vodafone опять "лег" и они остались без связи, сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на "ОстроВ".
Местные жители отмечают, что слышали ночью подозрительный шум и выстрелы, после чего связь неожиданно исчезла. "Власти" так называемых "Л/ДНР" свою причастность к случившемуся отрицают.
В их "министерстве связи" говорят о том, что все дело в аварии на собственной телекоммуникационной сети мобильного оператора. Сам Vodafone причину исчезновения связи пока не озвучивает, но говорит о том, что оператор занимается решением проблемы.
Теги: Донбасс, авария, связь, Vodafone, мобильная связь, ДНР, ЛНР, выстрелы, оккупанты, ОРДЛО
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