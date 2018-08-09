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Оборонпром Украины на подъеме: Порошенко показал экспериментальную новинку - супернадежный корпус к БТР-4
В Украине приступили к сборке первого экспериментального корпуса к украинскому "Буцефалу" - БТР-4. Кадрами с новинкой в Facebook поделился украинский лидер Петр Порошенко, передает "Диалог.UA".
Президент отметил, что легендарный украинский завод им. Малышева уже приступил к первой сборке своей экспериментальной разработки - мощного корпуса к украинскому БТР-4 "Буцефалу".
Для его создания понадобится соединить аж 1700 деталей, из которых 400 бронированные. Когда экспериментальный образец будет готов, он пройдет испытания, в том числе, боевые.
Как только корпус докажет свою надежность, заводу дадут разрешение на его серийное производство.
Вскоре он появится и на Донбассе, защищая бойцов ВСУ от вражеского огня. Стоит отметить, что схожей экспериментальной броней завод хочет оснастить еще и БТР-3.
Теги: Украина, Донбасс, испытания, броня, БТР, ВСУ, Порошенко, оборонная промышленность
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