Оборонпром Украины на подъеме: Порошенко показал экспериментальную новинку - супернадежный корпус к БТР-4

09.08.2018 08:02

В Украине приступили к сборке первого экспериментального корпуса к украинскому "Буцефалу" - БТР-4. Кадрами с новинкой в Facebook поделился украинский лидер Петр Порошенко, передает "Диалог.UA".

Президент отметил, что легендарный украинский завод им. Малышева уже приступил к первой сборке своей экспериментальной разработки - мощного корпуса к украинскому БТР-4 "Буцефалу".

Для его создания понадобится соединить аж 1700 деталей, из которых 400 бронированные. Когда экспериментальный образец будет готов, он пройдет испытания, в том числе, боевые.

Как только корпус докажет свою надежность, заводу дадут разрешение на его серийное производство.

Вскоре он появится и на Донбассе, защищая бойцов ВСУ от вражеского огня. Стоит отметить, что схожей экспериментальной броней завод хочет оснастить еще и БТР-3.