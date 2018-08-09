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Оккупанты ОРДО разоблачили в Донецке «оборотней в белых халатах»
В оккупированном Донецке, в одном из медучреждений группа медиков из 8 человек присваивала заработную плату персонала.
Такое заявление сделала пресс-служба «Генеральной прокуратуры ДНР», передает donpress.com.
В «ведомстве» уточнили: «В период с марта 2015 по июль 2017 года, фигуранты уголовного дела формально трудоустроили в медицинское учреждение 17 лиц, которые фактически в учреждении не работали. После этого, путем внесения заведомо ложных сведений в кадровую и бухгалтерскую документацию, завышали сведения о фактическом количестве работающих лиц, и о количестве бюджетных ассигнований, необходимых для выплаты заработной платы сотрудникам. Излишне начисленную заработную плату участники преступной группы присваивали себе»
За данный период медиками похищено из бюджета 1 210 357, 85 рублей. Оккупанты добавили: «В ходе предварительного следствия следователями прокуратуры района наложен арест на движимое и недвижимое имущество обвиняемых, а также заявлен гражданский иск о возмещении материального ущерба, причиненного интересам государства».
Теги: Донецк, Донбасс, зарплата, бюджет, прокуратура, оборотень, разоблачение, ДНР, медики, оккупанты, ОРДО
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