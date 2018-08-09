Украинская разведгруппа попала в засаду боевиков: один военнослужащий пропал

09.08.2018 21:31

Количество обстрелов со стороны врага за прошедшие сутки возросло до 44 раз. К огромному сожалению, одни наш военнослужащий погиб, еще трое — ранены.

Подразделения ООС вынуждены были 15 раз открывать огонь в ответ. По данным нашей разведки двое боевиков погибли, четверо — ранены, передает donpress.com.

Луганское направление

На этом участке напряжение возросло. Всего неприятель осуществил 18 вооруженных провокаций.

Вчера, с 16:00 до 17:00, во время ведения разведки местности неподалеку от Майорска наша разведгруппа попала в засаду. В результате боестолкновения потеряна связь с одним бойцом. Его поиски продолжаются.

В районе Крымского боевики применяли миномет 82 калибра — было насчитано 7 разрывов мин. Кроме того враг задействовал вооружение БМП.

Вблизи н.п. Зайцево, Золотое, Луганское, Новозвановка, Новолуганское и Южное зафиксирована работа гранатометов различных типов и другого пехотного вооружения противника.

Донецкое направление

Здесь также ситуация обострилась. Всего боевиками было произведено 26 прицельных обстрелов.

Под минометным огнем вчера вечером оказались защитники Авдеевки — враг выпусти 3 мины 82 калибра, также использовались гранатометы. В районе Красногоровки неприятель вел огонь по нашим позициям из вооружения БМП.

На протяжении суток под огнем из гранатометов различных типов и прочего пехотного вооружения оказывались защитники Авдеевки, Водяного, Гнутово, Лебединского, Марьинки, Новомихайловки, Новоселовки Второй, Павлополя и Широкино.

Ситуация на сегодня, 9 августа

Начиная с полуночи и до 09:00 утра, было зафиксировано 9 вражеских обстрелов.

Так, около 06:30, боевики вели огонь в направлении КПВВ «Майорское» из стрелкового оружия. В связи с этим пропуск граждан был временно приостановлен.

Возле н.п. Гнутово, Красногоровка, Лебединское, Луганское, Майорск, Марьинка, Новозвановка и Павлополь оккупанты применяли крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных типов и другое пехотное вооружение.

С начала текущих суток потерь среди защитников Украины нет.