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В Донецке из-за подорожания газа зреет бунт: "Мы и так нищие, пусть Захарченко треснет от наших денег"
Террористы в ОРДЛО решили устроить местному населению очередное "улучшение" жизни. Вслед за анонсированным подорожанием хлеба на оккупированных территориях на заправках стали "ползти" цены на газ.
В "ЛНР" это произошло раньше, в "ДНР" подорожание "добивает" жителей в последние несколько дней, передает "Диалог.UA".
На некоторых заправках в "ДНР" топлива нет вообще, а там где есть, цены колеблются от 30 до 32 рублей за 1 куб. м. Дончане проклинают в соцсетях местные власти и говорят, что на фоне подорожания цен, тотального сокращения, повышения цен на газ реальное уничтожение народа. "Мало того, что в опг дыра, нищие з/п, так теперь вообще весело буде", - пишут возмущенные участники обсуждений.
К слову сказать, критикуют дончане и цены на бензин. К примеру, в "столице" донецких оккупантов цена за 1 литр 92-го от 51 рубля, 98-го – от 56 рублей. Что касается газа на автозаправках в оккупированном Луганске, то в обсуждениях отмечают, что он уже давно продается по 32 рубля.
Теги: Донецк, Донбасс, бензин, подорожание, заправка, газ, бунт, ДНР, ЛНР, Захарченко
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