В Донецке появилось странное объявление

09.08.2018 16:19

Во временно оккупированном Донецке появилось странное объявление о выдаче гуманитарной помощи.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном Донецке внимание дончан привлекло странное объявление о выдаче гуманитарной помощи от МККК. Первая странность – место выдачи «здание комендатуры». Вторая – категории получателей гуманитарной помощи. Почему-то гуманитарная помощь должна выдаваться не только раненным, но и… убитым.

Дончане пишут в соцсетях:

«Попалось на глаза. С ранеными понятно, а с убитыми…».