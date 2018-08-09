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Архив - Донецкая область

В ГПСУ показали последствия обстрела КПВВ «Майорска»

09.08.2018 17:01
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В ГПСУ показали последствия обстрела КПВВ «Майорска»

Сегодня утром около 06:15 со стороны оккупированной территории боевики из стрелкового и другого оружия до 07:30 вели обстрел позиций пограничников на контрольном посту «Майорск» перед КПВВ «Майорск».

Пограничники эвакуировали гражданское население, прибывающее на въезд-выезд, и личный состав в безопасные места — блиндажи и укрытия.

В результате обстрела повреждены бронированный автомобиль Кугуар и один из блиндажей. В то же время, пострадавших среди военнослужащих и гражданского населения нет. С 06:25 до 08:50 пропуск на этом направлении через линию соприкосновения временно не осуществлялся.

На данный момент пропускные операции лиц и транспорта пограничники восстановили и осуществляют в штатном режиме.

Источник: donpress.com



Теги: Донбасс, пограничники, обстрел, боевики, Майорск, КПВВ, ГПСУ
 
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