Главная / Новости / Донецкая область / В Кабмине рассказали сколько РФ вывезла заводов из Донбасса и Крыма
Последние новости раздела
- В Харцызске подросток нашел боеприпас и подорвался на нем08:27
- В зоне ООС обострение: у ВСУ потери, пропуск граждан на КПВВ «Майорск» приостановлен08:19
- В Горловке разыскивают боевика «ДНР», который оставил одежду на пляже08:11
- Оборонпром Украины на подъеме: Порошенко показал экспериментальную новинку - супернадежный корпус к БТР-408:02
- В Кабмине рассказали сколько РФ вывезла заводов из Донбасса и Крыма07:45
- Боевики «ЛДНР» в зоне ООС понесли серьезные потери07:36
- Нищему Донбассу уготовили "хлебный кризис": у Захарченко в "ДНР" выступили с громким предупреждением к жителям07:29
- Захарченко рассказал, как будут наказывать за торговлю местами на КПВВ20:40
- На КПВВ «Марьинка» прогремел взрыв: люди эвакуированы17:50
- В Мариуполе на Центральном пляже в море стекает поток грязной воды15:20
В Кабмине рассказали сколько РФ вывезла заводов из Донбасса и Крыма
09.08.2018 07:45
Россия вывезла из оккупированных Донбасса и Крыма оборудования с 28 заводов.
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак отметил: «Мы знаем, что были „порезаны“ некоторые предприятия, там даже есть люди, которые фотографируют, но оценить по изображениям, насколько [масштабно] это было — тоже невозможно», передает donpress.com.
По его словам, после того, как миротворцы ООН возьмут под контроль оккупированные территории Донбасса должна быть создана переходная администрация, которую может возглавить Швеция.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, Швеция, ООН, Кабмин, миротворцы, заводы, РФ
Читайте также:
- Геращенко: "РФ оголосила справжнє сафарі на кримських татар і украінців"
- Делегации ПАСЕ и ООН выяснили в Донецке, кого выбирает Донбасс (ФОТО)
- Россия использует Крым как форпост для военной операции в Сирии – Порошенко
- Названы действительные причины, по которым Россия никогда не отпустит Донбасс
- В Украине озвучили прогноз, когда ждать серьезного обострения на Донбассе. ВИДЕО
- Волкер обвинил Россию в кошмаре на Донбассе
- В Харцызске подросток нашел боеприпас и подорвался на нем08:27
- В зоне ООС обострение: у ВСУ потери, пропуск граждан на КПВВ «Майорск» приостановлен08:19
- В Горловке разыскивают боевика «ДНР», который оставил одежду на пляже08:11
- Оборонпром Украины на подъеме: Порошенко показал экспериментальную новинку - супернадежный корпус к БТР-408:02
- В Кабмине рассказали сколько РФ вывезла заводов из Донбасса и Крыма07:45
- Боевики «ЛДНР» в зоне ООС понесли серьезные потери07:36
- Нищему Донбассу уготовили "хлебный кризис": у Захарченко в "ДНР" выступили с громким предупреждением к жителям07:29
- Захарченко рассказал, как будут наказывать за торговлю местами на КПВВ20:40
- На КПВВ «Марьинка» прогремел взрыв: люди эвакуированы17:50
- «Шмонают все машины»: на въезде в оккупированный Луганск огромная пробка15:58
- В Харцызске подросток нашел боеприпас и подорвался на нем08:27
- В зоне ООС обострение: у ВСУ потери, пропуск граждан на КПВВ «Майорск» приостановлен08:19
- В Горловке разыскивают боевика «ДНР», который оставил одежду на пляже08:11
- Оборонпром Украины на подъеме: Порошенко показал экспериментальную новинку - супернадежный корпус к БТР-408:02
- В Кабмине рассказали сколько РФ вывезла заводов из Донбасса и Крыма07:45
- Боевики «ЛДНР» в зоне ООС понесли серьезные потери07:36
- Нищему Донбассу уготовили "хлебный кризис": у Захарченко в "ДНР" выступили с громким предупреждением к жителям07:29
- Ученые сделали удивительное открытие о котах22:39
- Москалькова назвала состояние Сенцова «относительно стабильным»22:14
- Выход на пенсию: сколько стажа реально необходимо21:49
- Ученые сделали удивительное открытие о котах22:39
- Чего ожидать знакам Зодиака в сентябре 201819:32
- Диетологи подсказали, как избавиться от жировых складок на животе19:17
- Это популярное лакомство может быть смертельно опасным16:50
- Как избавиться от венца безбрачия разным знакам зодиака13:27
- Как распознать человека с плохой энергетикой09:45
- Как кошка указывает на присутствие негатива в доме09:02
- Какие знаки зодиака самые умные07:43
- Врачи признали длительный сон опасным для жизни07:25
- Смертельный листериоз: как защититься жителям Донбасса20:36
- "Выборы" "главы" в "ДНР" могут не состояться: в Донецке решили, как поступить с Захарченко - подробности
- Путину "настучали" на террориста Пасечника: в оккупированном Луганске жалуются, что "ЛНР" обезглавили, - подробности
- «Шмонают все машины»: на въезде в оккупированный Луганск огромная пробка
- В «ДНР» подписан ещё один указ о школьной форме
- Донецк и Марьинка напуганы сильными боями: "Дома трясутся, еле с огорода удрали. Оккупанты разошлись"
- «Хочу в Щурово»: Жители Донецка рассказали, куда ездили на отдых
- Донецк сегодня – упадок, страх, деградация
- ВСУ разгромили позиции боевиков РФ под Донецком – подробности о новых потерях оккупантов в районе аэропорта
- Оккупационные «власти ДНР» обещают вернуть «Интертелеком» до 10 августа
- Начиная с какого дохода субсидию не дадут: разъяснения эксперта