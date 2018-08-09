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В ОРДО резко подорожал газ: дончане жалуются на нищету
09.08.2018 14:42
На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей произошло очередное подорожание газа.
Об этом сообщают местные жители в социальных сетях:
Теперь на тех заправках, где топливо вообще есть, цены колеблются в пределах 30−32 руб. за 1 куб. м.
«Мало того, что в опг дыра нищие з/п, так теперь вообще весело будет. Это на фоне подорожания газа пропана (31−32 руб.) для авто и бензина», — написал местный житель.
При этом, как сообщают пользователи, на многих АЗС газа нет вообще.
Бензин в Донецке стоит от 51 руб. за 92-й и от 56 руб. за 98-й.
Аналогичное подорожание наблюдается и в Луганске — с той лишь разницей, что там оно началось раньше. «В Луганске давно уже 32», — сообщают пользователи.
Источник: donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, Луганск, подорожание, заправка, газ, АЗС, соцсети, ОРДО
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