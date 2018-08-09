- «ДРГ лютует»: в ОРДЛО рано утром «лег» «Vodafone»09:46
- Ситуация в пунктах пропуска утром 9 августа09:11
- Боевики «ДНР» ищут в соцсетях форму для похорон09:06
- ВСУ понесли новые потери на Донбассе: опубликованы фото и фамилия бойца08:55
- В Харцызске подросток нашел боеприпас и подорвался на нем08:27
- В зоне ООС обострение: у ВСУ потери, пропуск граждан на КПВВ «Майорск» приостановлен08:19
- В Горловке разыскивают боевика «ДНР», который оставил одежду на пляже08:11
- Оборонпром Украины на подъеме: Порошенко показал экспериментальную новинку - супернадежный корпус к БТР-408:02
- В Кабмине рассказали сколько РФ вывезла заводов из Донбасса и Крыма07:45
- Боевики «ЛДНР» в зоне ООС понесли серьезные потери07:36
ВСУ понесли новые потери на Донбассе: опубликованы фото и фамилия бойца
На Донбассе за прошедшие сутки погиб один украинский военный и трое получили ранения.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает apostrophe.ua.
"В результате боевых действий один защитник Украины погиб, трое получили ранения. С одной военнослужащим Объединенных сил потеряна связь в ходе боевого столкновения. Поиски продолжаются", - говорится в сообщении.
По данным разведки, убиты два боевика и четверо ранены.
Издание "Думская" сообщило вечером 8 августа о смерти солдата 28-й отдельной механизированной бригады, жителя города Южный Одесской области Виктора Кандалюка.
У 34-летнего мужчины остановилось сердце, когда он находился на наблюдательном пункте.
"Начался обстрел, и мы увидели, что он упал. К сожалению, несколько часов к Виктору нельзя было подобраться: работал снайпер. Сейчас причины смерти устанавливаются.
Предварительно это был сердечный приступ", —рассказал сослуживец покойного.
У Виктора Кандалюка остался маленький сын.
Теги: Донбасс, смерть, гибель, ранения, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
- Операция Объединенных сил набирает обороты: за сутки на Донбассе бойцы ВС Украины нейтрализовали 4 российских боевиков
- Тяжелые сутки 9 мая на Донбассе: боевики "Л/ДНР" убили одного воина ВСУ, 5 были ранены
- Последствия подлых провокаций террористов "ЛДНР" на Донбассе: стороны считают погибших и раненых
- В зоне ООС обострение: у ВСУ потери, пропуск граждан на КПВВ «Майорск» приостановлен
- Провальная попытка штурма позиций ВСУ террористами "ДНР": боевики понесли крупные потери
- За день, 14 января, боевики 28 раз обстреляли силы АТО - двое украинских военнослужащих ранены, один – погиб
- На подъезде к Луганску ищут дезертиров из числа российских наемников10:05
- «ДРГ лютует»: в ОРДЛО рано утром «лег» «Vodafone»09:46
- Ситуация в пунктах пропуска утром 9 августа09:11
- Боевики «ДНР» ищут в соцсетях форму для похорон09:06
- ВСУ понесли новые потери на Донбассе: опубликованы фото и фамилия бойца08:55
- Оккупанты ОРЛО заявили, что сбили беспилотник ВСУ08:44
- В Харцызске подросток нашел боеприпас и подорвался на нем08:27
- В зоне ООС обострение: у ВСУ потери, пропуск граждан на КПВВ «Майорск» приостановлен08:19
- В Горловке разыскивают боевика «ДНР», который оставил одежду на пляже08:11
- Оборонпром Украины на подъеме: Порошенко показал экспериментальную новинку - супернадежный корпус к БТР-408:02
- Названа дата запуска услуги переноса мобильных номеров в Украине10:15
- На подъезде к Луганску ищут дезертиров из числа российских наемников10:05
- «ДРГ лютует»: в ОРДЛО рано утром «лег» «Vodafone»09:46
- В Одессе сорвали выступление Нобелевского лауреата по литературе09:25
- Ситуация в пунктах пропуска утром 9 августа09:11
- Боевики «ДНР» ищут в соцсетях форму для похорон09:06
- Сегодня "Заря" и "Мариуполь" стартуют в Лиге Европы. Когда и где смотреть09:05
- ВСУ понесли новые потери на Донбассе: опубликованы фото и фамилия бойца08:55
- Оккупанты ОРЛО заявили, что сбили беспилотник ВСУ08:44
- В Харцызске подросток нашел боеприпас и подорвался на нем08:27
- Ученые сделали удивительное открытие о котах22:39
- Чего ожидать знакам Зодиака в сентябре 201819:32
- Диетологи подсказали, как избавиться от жировых складок на животе19:17
- Это популярное лакомство может быть смертельно опасным16:50
- Как избавиться от венца безбрачия разным знакам зодиака13:27
- Как распознать человека с плохой энергетикой09:45
- Как кошка указывает на присутствие негатива в доме09:02
- Какие знаки зодиака самые умные07:43
- Врачи признали длительный сон опасным для жизни07:25
- Смертельный листериоз: как защититься жителям Донбасса20:36
- «Шмонают все машины»: на въезде в оккупированный Луганск огромная пробка
- "Выборы" "главы" в "ДНР" могут не состояться: в Донецке решили, как поступить с Захарченко - подробности
- Путину "настучали" на террориста Пасечника: в оккупированном Луганске жалуются, что "ЛНР" обезглавили, - подробности
- В «ДНР» подписан ещё один указ о школьной форме
- Донецк и Марьинка напуганы сильными боями: "Дома трясутся, еле с огорода удрали. Оккупанты разошлись"
- «Хочу в Щурово»: Жители Донецка рассказали, куда ездили на отдых
- Донецк сегодня – упадок, страх, деградация
- Оккупационные «власти ДНР» обещают вернуть «Интертелеком» до 10 августа
- ВСУ разгромили позиции боевиков РФ под Донецком – подробности о новых потерях оккупантов в районе аэропорта
- Начиная с какого дохода субсидию не дадут: разъяснения эксперта