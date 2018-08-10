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45 обстрелов за ночь: в зоне ООС погиб украинский военный. Оккупанты несут большие потери
За минувшие сутки, 9 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась полностью контролируемой. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Противник 45 раз открывал огонь по позициям украинских войск, в том числе 3 раза применялось тяжелое вооружение. Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Основные направления обстрелов:
- Станица Луганская,
- Крымское,
- Новотошковское,
- Новозвановка,
- Троицкое,
- Луганское,
- Новолуганское,
- Майорск,
- Зайцево,
- Марьинка,
- Красногоровка,
- Старогнатовка,
- Новомихайловка,
- Богдановка,
- Чермлик,
- Гнутово,
- Лебединское,
- Павлополь,
- Водяное,
- Широкино.
Наряду с этим противник обстрелял из минометов калибром 82 мм украинские позиции у Новолуганского, Гнутово и Лебединского, а в районе Марьинки зафиксирована работа вражеской снайперской группы.
В результате боевых действий один защитник Украины погиб, двое получили ранения. По данным разведки также был уничтожен еще один оккупант, четверо получили ранения.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, военные, обстрелы, ООС
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