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Колонна грузовиков въехала из РФ на оккупированный Донбасс ночью, минуя пограничный пункт
Колонна из шести большегрузных грузовиков ночью въехала на оккупированную территорию Донбасса из РФ, минуя пограничные пункты пропуска.
Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ от 9 августа.
В нем отмечается, что БПЛА СММ дальнего радиуса действия 7 августа зафиксировал колонну, состоявшую из 8 транспортных средств, двигавшихся ночью по грунтовой дороге от российской границы вглубь не подконтрольной Украине территории. Колонна состояла из головной машины (внедорожника УАЗ), 6 шестиколесных грузовиков КамАЗ с крытыми брезентом грузовыми отсеками, а также 1 грузовика с кунгом. По наблюдениям Миссии, эта колонна остановилась на южной окраине города Хрустальный (бывший Красный Луч), в 56 км к юго-западу от Луганска.
О том, что нелегальное пересечение границы со стороны РФ явно негуманитарными конвоями не является единичным случаем, свидетельствует обнаружение второй колонны (8 шестиколесных грузовиков с крытыми брезентом грузовыми отсеками), которая по той же грунтовой дороге, под прикрытием темноты, двигалась в обратном направлении – в сторону границы с Россией.
Как подчеркивается в отчете СММ ОБСЕ, столь скрытное перемещение колонн наблюдалось в районе, где отсутствуют погранично-пропускные сооружения.
Как сообщалось ранее, власти России лицемерно пытаются представить агрессию РФ против Украины "гражданской войной" и всячески отрицают поставки боевикам Донбасса вооружения, техники и боеприпасов.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, грузовик, граница
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