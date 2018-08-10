Колонна грузовиков въехала из РФ на оккупированный Донбасс ночью, минуя пограничный пункт

10.08.2018 12:35

Колонна из шести большегрузных грузовиков ночью въехала на оккупированную территорию Донбасса из РФ, минуя пограничные пункты пропуска.

Об этом говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ от 9 августа.

В нем отмечается, что БПЛА СММ дальнего радиуса действия 7 августа зафиксировал колонну, состоявшую из 8 транспортных средств, двигавшихся ночью по грунтовой дороге от российской границы вглубь не подконтрольной Украине территории. Колонна состояла из головной машины (внедорожника УАЗ), 6 шестиколесных грузовиков КамАЗ с крытыми брезентом грузовыми отсеками, а также 1 грузовика с кунгом. По наблюдениям Миссии, эта колонна остановилась на южной окраине города Хрустальный (бывший Красный Луч), в 56 км к юго-западу от Луганска.

О том, что нелегальное пересечение границы со стороны РФ явно негуманитарными конвоями не является единичным случаем, свидетельствует обнаружение второй колонны (8 шестиколесных грузовиков с крытыми брезентом грузовыми отсеками), которая по той же грунтовой дороге, под прикрытием темноты, двигалась в обратном направлении – в сторону границы с Россией.

Как подчеркивается в отчете СММ ОБСЕ, столь скрытное перемещение колонн наблюдалось в районе, где отсутствуют погранично-пропускные сооружения.

Как сообщалось ранее, власти России лицемерно пытаются представить агрессию РФ против Украины "гражданской войной" и всячески отрицают поставки боевикам Донбасса вооружения, техники и боеприпасов.

Источник: https://www.0629.com.ua