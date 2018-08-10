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Освободить Донбасс силовым путем предлагают исключительно провокаторы — Георгий Тука
Единственный путь решения проблемы оккупированного Донбасса — санкционно-дипломатический. Свое мнение высказал в эфире OBOZ. TV замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.
Призывы о немедленном освобождении Донецка и Луганска могли исходить только от провокаторов. По словам Георгия Туки, здравомыслящий человек никогда не будет призывать к действиям, которые повлекут за собой тысячи человеческих жертв. Начиная с 2015 года было ясно, что на «раз-два» военный конфликт не разрешить.
По мнению замминистра, только при помощи санкций и дипломатии возможен выход из ситуации.
«Также, как и большинство наших граждан, я не в восторге от санкций, которые принимаются как Европейским Союзом, так и США. Хотелось бы, чтобы они были более действенными, более значимыми и решительными», — сказал Георгий Тука.
В то же время он заметил, что за последние годы количество санкционных мер в отношении России постоянно увеличивается. «Эти санкции работают как удав, который постепенно сжимает и душит жертву»
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, конфликт, Освобождение Донбасса, ООС
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