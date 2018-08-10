Освободить Донбасс силовым путем предлагают исключительно провокаторы — Георгий Тука

10.08.2018 14:50

Единственный путь решения проблемы оккупированного Донбасса — санкционно-дипломатический. Свое мнение высказал в эфире OBOZ. TV замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Призывы о немедленном освобождении Донецка и Луганска могли исходить только от провокаторов. По словам Георгия Туки, здравомыслящий человек никогда не будет призывать к действиям, которые повлекут за собой тысячи человеческих жертв. Начиная с 2015 года было ясно, что на «раз-два» военный конфликт не разрешить.

По мнению замминистра, только при помощи санкций и дипломатии возможен выход из ситуации.

«Также, как и большинство наших граждан, я не в восторге от санкций, которые принимаются как Европейским Союзом, так и США. Хотелось бы, чтобы они были более действенными, более значимыми и решительными», — сказал Георгий Тука.

В то же время он заметил, что за последние годы количество санкционных мер в отношении России постоянно увеличивается. «Эти санкции работают как удав, который постепенно сжимает и душит жертву»

Источник: https://donpress.com