Переселенцам в Мариуполе бесплатно помогут стать бизнесменами

10.08.2018 18:10

Сообщество международной поддержки «Kelias į svajonę» инициировало создание в Мариуполе проекта поддержки переселенцев «Шаг в будущее». Вчера в рамках программы прошёл семинар по предпринимательской деятельности.

Об этом MRPL.CITY сообщила член правления СМП «Kelias į svajonę» Инга Швендих.

Она уточнила, что семинар бесплатный и специально в Мариуполь на него прибыла эксперт по развитию бизнеса из Литвы Агне Игнатавичене. Встреча состоялась на базе украино-литовского проекта «Шаг в будущее» в офисе общественной организации «Совет женщин Донетчины».

«Обучение проводилось в непривычной форме. Слушатели были разделены на группы, каждой из которых давалось практическое задание, после чего начиналась самостоятельная работа», - подчеркнула Инга Швендих.

«По программе обучения в ходе семинаров по основам предпринимательской деятельности женщины получают знания и отрабатывают практические навыки развития и ведения бизнеса: проводят анализ рынка и потенциала реализации изделий на международном рынке, учатся создавать бизнес-идеи и готовить для них бизнес-планы, знакомятся с опытом эксперта», - отметила Инга Швендих.

Она добавила, что участвующие в проекте 30 женщин и девушек изучают основы традиционных украинских ремесел – создание оберегов и аутентичных стилей живописи (петриковский и косивский) с отработкой практических навыков на бумаге, ткани, керамике, коже. Во время занятий женщины учатся расписывать футболки, кружки, сумки, кожаные клатчи, керамические бусы, создают сувениры-обереги из шпагата. Дополнительно эксперты из Литвы и Украины проводят для участниц семинары по основам предпринимательской деятельности, знакомят с особенностями ведения Интернет-магазина, делятся собственным опытом ведения бизнеса, информируют о ведении предпринимательства в Украине (виды предпринимательства, особенности законодательства, отчетности и налогообложения).

Инга Швендих подчеркнула, что это позволит женщинам–переселенкам иметь дополнительные средства заработка для обеспечения своих семей.

Очередной семинар в рамках проекта планируется провести завтра, 11 августа.