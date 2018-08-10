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Турчинов предлагает перебросить военную силу к Азовскому морю
Во время проведения операции Объединенных сил секретарь СНБО Александр Турчиновзаявил о том, что в Азовском море необходимо создать корабельно-катерную группу ВМС, чтобы адекватно реагировать на российскую агрессию.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на ТСН, Турчинов подчеркнул, что нужно перебазировать на Азовское море часть корабельно-катерного состава Военно-морских сил Украины, а также развернуть дополнительные посты наблюдения за акваторией и береговой линией. «Мы видим попытки РФ фактически начать военно-экономическую блокаду Азовского побережья Украины», - сообщил Турчинов.
По его словам, наращивание военного присутствия РФ сочетается с грубым нарушением международного морского права в Азовском море. Также секретарь СНБО подчеркнул, что украинские военные качественно справляются со всеми задачами и надежно защищают государство, а также могут адекватно противодействовать военным провокациям со стороны России.
Теги: Донбасс, Турчинов, Азовское море, военная техника
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