Турчинов предлагает перебросить военную силу к Азовскому морю

10.08.2018 13:30

Во время проведения операции Объединенных сил секретарь СНБО Александр Турчиновзаявил о том, что в Азовском море необходимо создать корабельно-катерную группу ВМС, чтобы адекватно реагировать на российскую агрессию.



Как сообщает replyua.net со ссылкой на ТСН, Турчинов подчеркнул, что нужно перебазировать на Азовское море часть корабельно-катерного состава Военно-морских сил Украины, а также развернуть дополнительные посты наблюдения за акваторией и береговой линией. «Мы видим попытки РФ фактически начать военно-экономическую блокаду Азовского побережья Украины», - сообщил Турчинов.



По его словам, наращивание военного присутствия РФ сочетается с грубым нарушением международного морского права в Азовском море. Также секретарь СНБО подчеркнул, что украинские военные качественно справляются со всеми задачами и надежно защищают государство, а также могут адекватно противодействовать военным провокациям со стороны России.