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Архив - Донецкая область

У КПВВ под Марьинкой подорвался украинский пограничник

10.08.2018 13:20
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У КПВВ под Марьинкой подорвался украинский пограничник

Вблизи контрольного пункта въезда-выезда «Марьинка» на линии соприкосновения военнослужащий Краматорского отряда подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Пограничник выполнял задачи по прикрытию контрольного пункта.

В результате взрыва военнослужащий получил многочисленные осколочные ранения спины и головы. Раненый госпитализирован и получает специализированную медицинскую помощь. Его состояние здоровья расценивается, как средней тяжести.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Марьинка, взрыв, КПВВ
 
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