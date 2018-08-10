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У КПВВ под Марьинкой подорвался украинский пограничник
10.08.2018 13:20
Вблизи контрольного пункта въезда-выезда «Марьинка» на линии соприкосновения военнослужащий Краматорского отряда подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
Пограничник выполнял задачи по прикрытию контрольного пункта.
В результате взрыва военнослужащий получил многочисленные осколочные ранения спины и головы. Раненый госпитализирован и получает специализированную медицинскую помощь. Его состояние здоровья расценивается, как средней тяжести.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Марьинка, взрыв, КПВВ
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