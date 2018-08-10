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В "ДНР" приближается голод: у Захарченко признали катастрофу с урожаем
Террористы заявили, что в сравнении с прошлым годом в "ДНР" собрано практически в половину меньше урожая зерновых и зернобобовых культур, чем за аналогичный период в 2017 году.
Такое официальное подтверждение озвучили в фейковом "министерстве агропромышленной политики и продовольствия" террористической "ДНР", передает "Диалог.UA". В связи с позорным провалом урожая в ОРДО оккупационные власти уже анонсировали рост цен на хлебобулочные изделия. То есть на ту группу продовольствия, которая сегодня для жителей ОРДО пока еще по карману: мука, хлеб и пр.
Также сепаратисты не исключили, что в скором времени могут "взлететь" и цены на яйца, и мясо птицы, так как в этом секторе у боевиков тоже имеются немалые проблемы. Кстати по этому поводу уже в соцсетях язвят, что яйца в "ДНР" стали завозить из РФ притом, что в ОРДО есть свои птицефабрики, а также ряд профильных фермерских хозяйств.
"В текущем отчетном году собрано на 42 процента меньше, в частности пшеницы на 41 процент. Это может привести к увеличению себестоимости зерна и, как следствие, повышению розничных цен на продукты, связанные с потреблением зерновых, в том числе хлебобулочные изделия, птицеводческую и мясомолочную продукцию",- предупредили донецкие сепаратисты. Причиной кризиса в "ДНР" они называют недостаток оборотных средств у сельхозпроизводителей, нехватку техники.
Кроме того, сказался, по мнению "экспертов" "ДНР", и природный фактор – холодная зима и сильная засуха. На данный момент в "ДНР" намолочено всего 200 тысяч тонн зерна.
Напомним, ранее стало известно, как в ОРДО намерены поступить с Захарченко перед "выборами" главаря "ДНР". Также блогер рассказал, как "ДНР" летит в пропасть.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, катастрофа, урожай, голод, ДНР, Захарченко
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