Винтовки, танковые стволы крупнокалиберного пулемета и сотни патронов. В поселке Каменск обнаружили арсенал оружия

10.08.2018 18:25

В Кальмиусском районе в поселке Каменск правоохранители обнаружили танковые стволы крупнокалиберного пулемета Владимирова, винтовки, порох и около 600 патронов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

К сотрудникам Кальмиусского отделения полиции поступила информация о незаконной тайник в одном из зданий поселка Каменск. По адресу безотлагательно выехали сотрудники уголовного розыска, руководство Кальмиусского отделения полиции ГУНП в Донецкой области и кинологическая служба.

Во время оперативного обыска в здании было обнаружено и изъято 78 патронов калибра 14,5 мм, 239 патронов калибра 12,7мм, 125 патронов калибра 7,62мм и еще 140 патронов в коробках, а также 3 танковых ствола крупнокалиберного пулемета Владимирова, 4 винтовки и 4 пакета бездымного пороха.

Сейчас все изъятое направлено на экспертизу, а владелец незаконных предметов и веществ устанавливается.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Источник: https://www.0629.com.ua