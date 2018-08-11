Из РФ на оккупированные территории Донетчины въезжали пожарные и скорые

11.08.2018 16:30

На временно оккупированные территории Донецкой области с территории РФ через временно неконтролируемые пункты пропуска въезжали и выезжали пожарные машины и скорые. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ за период с 31.07.2018 по 07.08.2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«31 июля, в 09:15, на КПП Гуково, наблюдатели миссии наблюдали пожарный автомобиль, въехавший с территории Российской Федерации и направлявшийся в Украину.

В тот же день, в 14:08, OT услышал звук, похожий на детонацию или взрыв, исходящий с западного направления. Наблюдатели не видел огня или визуального признака предполагаемого взрыва. После этого поток приграничного перемещения был закрыт в обоих направлениях. В 14:25 движение было восстановлено, и КПП возобновил свои обычные процедуры. В 14:26 вышеупомянутый пожарный автомобиль проследовал в Российскую Федерацию. Несколько минут спустя, в 14:28, машина скорой помощи проследовал за пожарной машиной».