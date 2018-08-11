Оккупационные «власти ДНР» возвращают Донецк в 37 год

11.08.2018 07:36

Оккупационные «власти ДНР» во временно оккупированном Донецке насаждают идеалы СССР образца 37 года. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Жители временно оккупированного Донецка рассказывают, что оккупационные «власти ДНР» везде и всюду насаждают идеалы СССР, притом, образца 1937 года. Начиная от использования Уголовного кодекса, в котором присутствует знаменитая «58 статья», за которую можно попасть под расстрел, и заканчивая табачными изделиями с картинками, изображающими портреты Ленина и Сталина.

Вот что рассказывают дончане в соцсетях:

«Больше ада: в табачных киосках Донецка продают Приму «Ностальгия» с портретами ленина и сталина… уровень п…а в некоторых подобиях мозга просто зашкаливает...»,

«Это эрзац, а не ностальгия. Для настоящей ностальгии нужно продавать нарезанную квадратиками газету правда».