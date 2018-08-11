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Архив - Донецкая область

Оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ противотанковыми ракетами

11.08.2018 20:21
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Оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ противотанковыми ракетами

Оккупанты открывали прицельный огонь в основном из гранатометов.

В течение дня, 11 августа, российские оккупационные войска 15 раз нарушили режим прекращения огня. 

Об этом информирует пресс-центр ООС в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.

Согласно сообщению, оккупанты открывали прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новоалександровка, Луганское, Светлодарск, Новгородское, Новотроицкое, Богдановка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино. Также защитников Павлополь и Лебединского боевики обстреляли противотанковыми управляемыми ракетами.



Теги: Донбасс, август, войска, ВСУ, позиции
 
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