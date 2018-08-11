Переселенцам могут заменить бумажные справки ВПЛ на пластиковые карты

11.08.2018 16:15

В Украине рассматривают возможность замены бумажных справок внутренне перемещенных лиц на соответствующие пластиковые карты.

Об этом на своей странице в Facebook написала руководитель экспертной группы Директората социальных услуг и интеграции в Министерстве социальной политики Украины Олеся Цыбулько.

Так, 9 августа было проведено совещание под председательством заместителя министра по вопросам европейской интеграции Александры Чуркиной по Единой базе данных внутренне перемещенных лиц, сроках ее доработки и возможностей для этого. На совещании присутствовали представители Директората социальных услуг и интеграции, Управления информационных технологий и другие специалисты, а также представители общественных организаций.

«Было поднято много вопросов по доработке базы данных. До конца года планируется решить технические проблемы базы данных, максимально сохранив интерфейс программы, чтобы сотрудникам УТСЗН не нужно было переучиваться. Также планируется разработать изменения в нормативно-правовые акты, чтобы учесть все вопросы, которые возникают сегодня», – написала Цыбулько.

Она также добавила, что в большинстве вопросов общественность и представители министерства пришли к согласию.

«Спорным остался вопрос замены справок на пластиковые удостоверения ВПЛ. Поэтому хочу спросить переселенцев: нужны вам пластиковые удостоверения или хватает справки? Лично меня и справка устраивает», – написала Цыбулько.

Источник : https://tribun