Сводка из зоны ООС за 10 августа: 36 обстрелов, 3 раненых

11.08.2018 14:02

За минувшие сутки, 10 августа ситуация в районе проведения ООС оставалась полностью контролируемой. Противник 36 раз открывал огонь по позициям ВСУ, в том числе дважды из тяжелого вооружения. В результате боевых действий трое украинских военных получили ранения.



Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.



Отмечается, что боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП. Обстрелы осуществлялись по опорным пунктам у Крымского, Троицкого, Луганского, Железного, Шумов, Опытного, Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки, Богдановки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял из минометов калибром 120 мм позиции у Лебединского и Шумов, что на горловском направлении.



В течение прошлых суток боевики дважды обстреляли позиции украинских военных у Павлополя и Гнутово. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил с начала суток нет.



В свою очередь в т.н. «ЛНР» заявили о трех нарушениях режима тишины. По их данным, обстрелам подверглись районы сел Логвиново, Пришиб и Желобок. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия.



В т.н. «ДНР» заявили о «массивных минометных ударах» по югу Горловки, Коминтерново (после переименования Пикузы) и Ленинское (после переименования Ужовка).



Источник : https://zi.dn.ua