Главная / Новости / Донецкая область / Трое украинских военнослужащих ранены в результате боевых действий на Донбассе
Последние новости раздела
- Трое украинских военнослужащих ранены в результате боевых действий на Донбассе14:30
- Сводка из зоны ООС за 10 августа: 36 обстрелов, 3 раненых14:02
- В Донецке прогнозируют массовые акции протеста07:43
- Оккупационные «власти ДНР» возвращают Донецк в 37 год07:36
- В Донецкой области отстраивают разрушенную войной психиатрическую больницу07:12
- Огромные медузы атакуют отдыхающих на Азовском море21:29
- В оккупированной Головке снова анонсировали запуск «Стирола»20:10
- Винтовки, танковые стволы крупнокалиберного пулемета и сотни патронов. В поселке Каменск обнаружили арсенал оружия18:25
- Переселенцам в Мариуполе бесплатно помогут стать бизнесменами 18:10
- Захарченко "приуныл": в Кремле "за секунду до взрыва" решили вплотную заняться "Л/ДНР" - подробности16:21
Трое украинских военнослужащих ранены в результате боевых действий на Донбассе
11.08.2018 14:30
Боевики 36 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе в пятницу, в результате чего ранены трое украинских военнослужащих, - сообщает пресс-центр Объединенных сил.
"Противник 36 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе дважды из тяжелого вооружения… В результате боевых действий три защитника Украины получили ранения", – говорится в сообщении.
Незаконные вооруженные формирования вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях с вооружения БМП. Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Троицкого, Луганского, Железного, Шумов, Опытного, Марьинки, Красногоровки, Новомихайловки, Богдановки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Вместе с тем боевики обстреляли из минометов калибром 120-мм украинские позиции около Лебединского и Шумов на горловском направлении.
По данным украинской разведки один боевик уничтожен, четверо получили ранения.
Источник : http://www.ostro
Теги: Донбасс, украинец, раненые
Читайте также:
- Трое украинских военнослужащих ранены в результате боевых действий на Донбассе14:30
- Сводка из зоны ООС за 10 августа: 36 обстрелов, 3 раненых14:02
- Обстрелы на Луганщине не прекращаются11:24
- После визита главаря боевиков на завод в Луганске был жестоко избит замдиректора09:19
- В Донецке прогнозируют массовые акции протеста07:43
- Оккупационные «власти ДНР» возвращают Донецк в 37 год07:36
- В Донецкой области отстраивают разрушенную войной психиатрическую больницу07:12
- В Хрустальном боевик «ЛНР» подорвал себя гранатой07:00
- Огромные медузы атакуют отдыхающих на Азовском море21:29
- В оккупированной Головке снова анонсировали запуск «Стирола»20:10
- Раненых пленных в Иловайске добивали: выдержки из доклада ООН14:44
- Трое украинских военнослужащих ранены в результате боевых действий на Донбассе14:30
- Хлебопеки не отрицают, что цена на хлеб будет расти, но заверяют: на 30% не подскочит14:16
- Сводка из зоны ООС за 10 августа: 36 обстрелов, 3 раненых14:02
- Манафорт предлагал Порошенко стратегию раскола Украины13:46
- Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие13:31
- Медики рассказали, как влияет на людей солнечное затмение13:17
- Стали известны подробности о состоянии ребенка и других пострадавших в ДТП в Запорожской области13:02
- Какие знаки зодиака самые обидчивые12:37
- Я тебе разобью голову и сниму видео: нардепы устроили скандал в прямом эфире. ВИДЕО12:16
- Медики рассказали, как влияет на людей солнечное затмение13:17
- Какие знаки зодиака самые обидчивые12:37
- Почему полезно мечтать перед сном: исполняем желание силой мысли22:38
- Новые правила вызова экстренной помощи: когда «Скорая» приедет гарантированно20:32
- В Украине вновь запретили продажу двух лекарственных препаратов19:10
- Медики и астрологи о солнечном затмении 11 августа: «Нужно придерживаться рекомендаций»18:51
- Врачи назвали популярную привычку, "убивающую" сердце16:58
- Названы полезные продукты для укрепления костей14:15
- Названы пять самых доброжелательных женщин по знаку Зодиака13:45
- Сколько меда можно съедать в течение дня11:37
- В Кении свинья родила человекоподобного поросенка. ВИДЕО
- «Шмонают все машины»: на въезде в оккупированный Луганск огромная пробка
- Захарченко "приуныл": в Кремле "за секунду до взрыва" решили вплотную заняться "Л/ДНР" - подробности
- В Донецке появилось странное объявление
- Нищему Донбассу уготовили "хлебный кризис": у Захарченко в "ДНР" выступили с громким предупреждением к жителям
- Начиная с какого дохода субсидию не дадут: разъяснения эксперта
- В Донецке из-за подорожания газа зреет бунт: "Мы и так нищие, пусть Захарченко треснет от наших денег"
- Ликвидирована женщина из рядов боевиков «ДНР»
- «От «Новороссии» никто не отказался!»: журналист рассказал о новой опасности в Украине
- На КПВВ «Марьинка» прогремел взрыв: люди эвакуированы