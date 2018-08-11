В Донецке прогнозируют массовые акции протеста

11.08.2018 07:43

Жители оккупированной Донетчины доведены до отчаяния, велика вероятность, что люди выйдут на массовые акции протеста - пишет Telegram-канал "Донецкий Абориген".

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"Конечное кольцо маршрута девятки, доблестные сотрудники полиции вышли на рейд против бабушек с банкой закваски и килограммом слив. Событие приобрело массовый характер помимо отказавшихся подчинятся бабушек в словесную перепалку вступили и прохожие и пассажиры ожидающие трамвай", - пишет источник.

"Народ доведён до отчаянного состояния и велика вероятность массовых акций неповиновения. Плачевная социальная ситуация и дискредитированный авторитет силовых структур вместе с провалом во внутренней политике могли спровоцировать серьёзное ЧП.

От того и осознание что в ситуацию пора вмешаться и как-то снизить градус недовольства населения", - резюмировал "ДА".