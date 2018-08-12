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Архив - Донецкая область

«Интертелеком» в ОРДО: будет ли еще работать?

12.08.2018 20:09
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«Интертелеком» в ОРДО: будет ли еще работать?

В социальных сетях распространяются различные слухи о возможности возобновления работы мобильного оператора «Интертелеком» на временно оккупированных территориях Донецкой области. Дончане приводят ссылки на свои источники в самой компании, и информация от них очень противоречива.

Большая часть «инсайдеров» сообщает о том, что «Интертелеком» не возобновит свою работу уже никогда — у компании вымогают слишком много средств за возможность продолжать обслуживать оккупированные территории.

«#ОРДО «инсайд» Интертелеком больше работать не будет, орло по жадности сильно уступил Донецку ибо «ничего личного только бизнес», — говорится в сообщении.

В то же время есть сообщения о том, что связь все же возобновится, причем включат ее завтра, 13 августа. «Мариуполь.Офис Интертелеком. На вопрос, что со связью в Донецке, ответили — в понедельник включат (13.08), верить?» — пишут дончане.

Никаких официальных подтверждений данной информации пока нет. Дончан призывают завести альтернативные источники сигнала — карты Vodafone, а также интернет-средства связи.

Источник: donpress.com



Теги: Донецк, Донбасс, Донецкая область, Интернет, связь, Vodafone, оккупация, соцсети, Интертелеком, ОРДО
 
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