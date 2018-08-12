На блокпостах боевиков массово гибнут люди: очевидцы видели тела, накрытые пакетами

12.08.2018 08:48

При пересечении блокпостов боевиков все чаще гибнут люди, ожидающие в очередях.

Об этом пишут дончане в социальных сетях, передает donpress.com.

По их словам, в последнии дни участились случаи гибели граждан — дончане видели несколько тел, лежащих на обочине. По словам очевидцев, люди могут умирать, не выдерживая долгих очередей или жары.

«Приблизно о 13:30, при перетинанні б/п дировців Гамалія-Каргіл бачив труп на асфальті накритий ганчіркою. Також при в'їзді з КПВВ Мар'їнка бачив труп на дорозі в напрямку в'їзду на КПВВ», — написал очевидец.

«Мне родня про этот труп рассказывала, тоже видели на Каргиле накрытый. Сказали что это уже 6-й, правда не сказали за какой период. И скорая еще к кому-то приехала в тот момент», — добавил другой автор.

«Трудно все эти очереди на жаре выдерживать», — пишут комментаторы.

«Да, там такие пенсы по 80 лет едут по этому пеклу, родня вообще удивляется что не мрут десятками в день. Сердечко хвать и привет», — говорится в сообщениях.