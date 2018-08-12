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На блокпостах боевиков массово гибнут люди: очевидцы видели тела, накрытые пакетами
При пересечении блокпостов боевиков все чаще гибнут люди, ожидающие в очередях.
Об этом пишут дончане в социальных сетях, передает donpress.com.
По их словам, в последнии дни участились случаи гибели граждан — дончане видели несколько тел, лежащих на обочине. По словам очевидцев, люди могут умирать, не выдерживая долгих очередей или жары.
«Приблизно о 13:30, при перетинанні б/п дировців Гамалія-Каргіл бачив труп на асфальті накритий ганчіркою. Також при в'їзді з КПВВ Мар'їнка бачив труп на дорозі в напрямку в'їзду на КПВВ», — написал очевидец.
«Мне родня про этот труп рассказывала, тоже видели на Каргиле накрытый. Сказали что это уже 6-й, правда не сказали за какой период. И скорая еще к кому-то приехала в тот момент», — добавил другой автор.
«Трудно все эти очереди на жаре выдерживать», — пишут комментаторы.
«Да, там такие пенсы по 80 лет едут по этому пеклу, родня вообще удивляется что не мрут десятками в день. Сердечко хвать и привет», — говорится в сообщениях.
Теги: Донбасс, люди, труп, гибель, жара, блокпост, боевики, КПВВ, очереди
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