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Архив - Донецкая область

Под Мариуполем начался ад: ООС переведена в усиленный режим

12.08.2018 17:20
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Под Мариуполем начался ад: ООС переведена в усиленный режим

Последние сутки самым "горячим" участком фронта на Донбассе стало мариупольское направление. Бойцов ООС пришлось перевести в усиленный режим режим ведения боевых действий. О ситуации на Донбассе отчиталась пресс-служба Операции объединенных сил (ООС), передает "Диалог.UA".

В штабе отметили, что гибридная армия РФ и не думает соблюдать перемирие на Донбассе. За последние сутки там зафиксировали более 30 обстрелов, в том числе с применением запрещенного вооружения. "Горячее" всего было на мариупольском направлении. Там враг подвез запрещенную минскими соглашениями артиллерию и активно ее использовал. На позиции ООС у Широкино, Чермалика, Водяного и прочих населенных пунктов обрушили, в частности, управляемые противотанковые ракеты. В результате одного из обстрелов ранение получил боец ООС, а подразделения перевели в усиленный режим выполнения боевых заданий. По противнику нанесли жесткие ответные удары из "коллективного" вооружения, которые заставили того успокоиться. Стоит отметить, что 11 августа бойцы ООС, к счастью, обошлись без потерь. Чего не скажешь о враге. Разведка утверждает, что оккупанты похоронили одного террориста, еще 2 отправились на длительное лечение.



Теги: Донбасс, Мариуполь, обстрелы, ООС
 
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