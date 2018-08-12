Сутки на Донбассе: стало известно о серьезном ранении бойца ВСУ

12.08.2018 21:38

За прошлые сутки боевики 34 раза обстреляли позиции ВСУ, в результате чего пострадал один украинский военнослужащий.

Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны Александр Мотузяник, передает apostrophe.ua.

"Как и в предыдущие сутки, российско-оккупационные войска продолжали нарушать режим тишины, применяя различные типы вооружения... В целом вчера в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 34 обстрела со стороны российско-оккупационных войск. 11 раз наши военнослужащие открывали огонь с применением пехотного вооружения", - подчеркнул Мотузяник.

Он также сообщил, что в результате обстрела в районе Павлополя пострадал один военнослужащий ВСУ. Боец был доставлен в госпиталь в Мариуполе. На данный момент врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.