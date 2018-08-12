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Архив - Донецкая область

Утонул боевик «ДНР» из Горловки с позывным «Зубр»

12.08.2018 07:37
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Утонул боевик «ДНР» из Горловки с позывным «Зубр»

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области несут не боевые потери. Так, в Горловке утонул боевик «ДНР» с позывным «Зубр».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают источники, боевик «ДНР» Корчевный Евгений Александрович с позывным «Зубр» из Горловки утонул в водоёме Скотоватский в Горловке. О Корчевом известно, что он родился в Горловке 28 мая 1981 года, утонул 3 августа 2018 года. На момент смерти не служил.

В сепаратистских пабликах перед этим было размещено объявление о розыске Корчевого.



Теги: Донбасс, Горловка, боевик, оккупация, ДНР, потери, соцсети, утонул
 
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