"В прихожей висит украинский прапор": луганчане и дончане восстают против "ДНР/ЛНР", в РФ уже мало кто хочет

12.08.2018 07:46

На оккупированных РФ территориях Донбасса усиливается недовольство "российскими братьями". К боевикам выдвигается все больше претензий, остается все меньше количества сторонников "интеграции" республик в Россию.

Настроения местного населения "ДНР/ЛНР" в своем Twitter опубликовал журналист Денис Казанский, передает "Диалог.UA".

О террористах говорят, что они ходят постоянно пьяные, кругом разруха, сепаратисты ничего не хотят делать на благо "свободных республик". "Горите в аду! Поотжимали все нормальные строения...

Пьяные в форме по магазинам ходят и пиво покупают, и орут по ночам..." – жалуются на террористов Родные оставшихся в оккупации дончан и луганчан подтверждают, что люди скучают по Украине, всем надоели "ватники" и тот беспредел, который они с собой принесли.

"Зашла к своим родственникам, а у них в прихожей прапор наш висит напротив двери, но они страшно устали от в*тных", - рассказала патриотка в одном из комментариев.