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«Ад под Мариуполем»: войска ООС приведены в усиленный режим
В пресс-службе ООС собщили, что самым «горячим» за последние сутки участком фронта на Донбассе стало мариупольское направление. Как сообщает replyua.net, бойцов ООС пришлось перевести в усиленный режим ведения боевых действий.
Так, в частности, в штабе отметили, что гибридная армия России не намерена соблюдать перемирие на Донбассе. За последние сутки там зафиксировали более трех десятков обстрелов, в том числе с применением запрещенного вооружения. «Горячее» всего было на мариупольском направлении. Там враг подвез запрещенную минскими соглашениями артиллерию и активно ее использовал.
Касательно позиций ООС у Широкино, Чермалика, Водяного и прочих населенных пунктов, то на них обрушили, в частности, управляемые противотанковые ракеты. В результате одного из обстрелов ранение получил боец ООС, а подразделения перевели в усиленный режим выполнения боевых заданий. По противнику нанесли жесткие ответные удары из «коллективного» вооружения, которые заставили того успокоиться. Стоит отметить, что 11 августа бойцы ООС, к счастью, обошлись без потерь. Чего не скажешь о враге. Разведка утверждает, что оккупанты похоронили одного террориста, еще 2 отправились на длительное лечение.
Источник: https://replyua.net
Теги: Донбасс, война, Мариуполь, обстрелы, ООС
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