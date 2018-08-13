«Азовсталь» продолжает травить Мариуполь

13.08.2018 21:31

Как рассказал на своей странице в соцсети председатель комиссии Мариупольского городского совета по вопросам соцзащиты, здравоохранения и экологии Максим Бородин, красивые слова генерального директора МК «Азовсталь» на встрече с общественностью о капитальном ремонте не решили проблему загрязнения окружающей среды. Спустя месяц после завершения работ конвертер № 2 снова начал выпускать клубы бурого дыма в прежнем объеме.

Он заявил, что проблему удастся решить лишь тогда, когда проверяющие органы будут находиться на предприятии круглосуточно.

Нелестные слова поста также коснулись деятельности министра экологии и природных ресурсов Украины.

«Жаль, что Остап Семерак полностью отстранился от проблем экологии черной металлургии, видимо, политические договоренности важнее реальных изменений в министерстве и Украине», – написал Бородин.

Напомним, что в середине мая в полицию было подано заявление от экологов в отношении руководства МК «Азовтсталь», в котором был описан факт экопреступления. Активисты добились, чтобы в апреле конвертер №2 вывели в преждевременный ремонт. Однако позже экологи объявили, что агрегат не остановили и он продолжает работать с усиленным загрязнением среды, и обвинили группу «Метинвест» в распространении недостоверной информации об остановке конвертера №2 на восьмичасовой планово-предупредительный ремонт.

Под давлением экологов 26 июня агрегат остановили на капремонт, результат которого через месяц активисты сняли на видео. Ролик оказался в сети с пометкой, что все вернулось на круги своя.

Источник: https://zi.dn.ua