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Беспилотник ОБСЕ снял на видео тайные конвои из России в Донбасс
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер после просмотра видео, снятого беспилотником СММ ОБСЕ, на котором показаны конвои грузовиков РФ, незаконно въезжающих в Украину из России, обвинил РФ в поддержке боевых действий на Донбассе.
Так, Волкер отметил: «На этих кадрах, снятых специальной мониторинговой миссией ОБСЕ, конвои грузовиков незаконно въезжают в Украину из России. Напомним, действия России заблокировали эффективную работу миссии по мониторингу границы, и российские силы постоянно препятствуют СММ ОБСЕ посещать границу».
По его словам, «это еще один способ, которым Россия намеренно продолжает конфликт и поддерживает боевые действия на востоке Украины, несмотря на международные усилия, направленные на поддержание мира в Украине».
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, ОБСЕ, беспилотник, конвой
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