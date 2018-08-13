Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Беспилотник ОБСЕ снял на видео тайные конвои из России в Донбасс

13.08.2018 20:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Беспилотник ОБСЕ снял на видео тайные конвои из России в Донбасс

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер после просмотра видео, снятого беспилотником СММ ОБСЕ, на котором показаны конвои грузовиков РФ, незаконно въезжающих в Украину из России, обвинил РФ в поддержке боевых действий на Донбассе.

Так, Волкер отметил: «На этих кадрах, снятых специальной мониторинговой миссией ОБСЕ, конвои грузовиков незаконно въезжают в Украину из России. Напомним, действия России заблокировали эффективную работу миссии по мониторингу границы, и российские силы постоянно препятствуют СММ ОБСЕ посещать границу».

По его словам, «это еще один способ, которым Россия намеренно продолжает конфликт и поддерживает боевые действия на востоке Украины, несмотря на международные усилия, направленные на поддержание мира в Украине».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, Донбасс, ОБСЕ, беспилотник, конвой
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх