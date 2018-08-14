Блогер поразила реальными историями о жизни в "ЛНР": "Не знаю, как можно выживать в этом донбасском кошмаре"

14.08.2018 07:40

Людей, которых все не устраивает в нынешней Украине, которые все и вся огульно критикуют, следует отправлять на перевоспитание или даже для постоянного проживания на оккупированную часть Донбасса, в частности, в "ЛНР".

Об этом пишет блогер Елена Воронянская, передает "Диалог.UA".

Для сравнения с реалиями жизни на свободной части Украины она рассказала о трех историях из жизни луганчан, услышанных от своих знакомых. Герои первой истории - семья: мать, отец и дочь, имеющая квартиру в Луганске и дом в пос. Станица Луганская, находящемся на линии разграничения.

В 2015 году этот дом сильно пострадал во время одного из обстрелов. Семья до сих пор его ремонтирует. И в один из дней, когда семья находилась в Станице, дочь решила отправиться в Луганск для встречи с подругами.

Когда она стояла в очереди на КПП, выяснилось, что в тот день время его работы будет сокращено. Тогда люди, стоявшие в "хвосте" очереди, боясь, что они не смогут пройти, стали напирать. Увидев суматоху, военные потребовали от "головы" очереди отойти назад, чтоб люди не создавали помех для работы КПП. Образовалась давка, во время которой одной из девушек в очереди сломали руку, несколько человек потеряли сознание. А дочь знакомых блогера смогла выбраться из толпы без серьезных травм, но получила сильные ушибы и была очень напугана.

Вторая история связана с работой "таможни". Жительница Луганска, женщина очень пожилого возраста, решила принять приглашение родственников, живущих в Сумской области, и выехать с оккупированной территории, продав свою квартиру за бесценок. Наиболее удобная дорога туда - через Донецкую область, в частности, через территорию "ДНР".

Когда микроавтобус, который женщина наняла для переезда и перевозки вещей проезжал через "границу" с "ДНР" и "таможню" этого псевдогосударства, служащий "таможни" во время досмотра просто разрезал сумки женщины, ища контрабанду, которой там не было. К родственникам пенсионерка приехала со скарбом, рассыпанным из разрезанных сумок по всему микроавтобусу. Но все равно была рада, что вырвалась из донбасского кошмара.

Третья история - о жестокости и равнодушии жителей оккупированной территории. Ее рассказала блогеру знакомая, которая со своим ребенком направлялась в Луганск через КПП в Станице Луганской. Когда они пересекли все КПП, оказалось, что на остановке нет ни одного автобуса из тех самых, о бесперебойной работе которых так любят рассказывать пропагандисты.

Образовалась огромная очередь. Когда на горизонте наконец-то появился долгожданный автобус, одна из стоявших в очереди женщин, дама очень крупных размеров, стала во главе. Другая женщина, очень немолодая, сделала ей замечание. Тогда крупная дама обернулась и со страшной накопленной злостью наотмашь ударила пожилую женщину. Та упала. Но никто не бросился ей помогать, так как пришел автобус, и люди спешили уехать. После того инцидента ребенок рассказчицы, ставшей свидетельницей жуткого случая, боится выходить из дома.

Блогер отмечает, что в Луганск для того, чтобы они пожили в таких условиях, желательно отправлять некоторых нардепов, которые позволяют себе говорить, что на оккупированных территориях "люди живут ничуть не хуже, чем у нас, а в чем-то даже лучше".

"Какие мы все здесь счастливые. Жаль, что многие с пунктирной извилиной в мягком хлопке не в состоянии это осознать", - резюмировала свой рассказ блогер.