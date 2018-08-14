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Мощный взрыв в "ДНР" уничтожил крупный склад боеприпасов оккупантов: у боевиков сильные ожоги и тяжелые травмы
14.08.2018 08:00
Очередной инцидент у российских вояк на оккупированном Донбассе произошел в Новоазовске. По данным ГУР Минобороны Украины, после взрыва случился пожар с детонацией боеприпасов из-за перестрелки террористов "ДНР" между собой, передает "Диалог.UA".
"Освободители" опять понесли не боевые потери. "Отличились" на этот раз боевики из 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты 1-го АК.
"В результате открытия огня загорелась трава и произошел пожар в месте хранения боеприпасов", - прокомментировал спикер Минобороны Александр Мотузянык.
Боевики получили страшные ожоги, есть тяжело травмированные. Мотузяник подчеркнул, что в рядах российских оккупантов ОРДЛО резко увеличилось число конфликтов.
Теги: Россия, Донбасс, Новоазовск, пожар, взрыв, боеприпасы, склад, ДНР, боевики, Минобороны, оккупанты, ГУР
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