Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«Повалили на землю»: на КПП «Еленовка» поиздевались над людьми главаря «ДНР»

14.08.2018 10:28
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Повалили на землю»: на КПП «Еленовка» поиздевались над людьми главаря «ДНР»

В Telegram-канале «Донецкий Абориген» сообщается, что на подконтрольном боевикам КПП «Еленовка» несколько десятков ожидающих пересечения блокпоста граждан, стали свидетелями того, как прибывшие с проверкой соратники главаря «ДНР» Александра Захарченко были повалены на землю местными «пограничниками», передает donpress.com.

Свидетельница произошедшего сообщает: «Люди, конечно же, жаловались наверх, о беспределе на КПП. Писали, что очереди до 12 часов под солнцем, пожилые не выдерживают, обмороки и скорые… ну, видимо, наше руководство решило нагрянуть с проверкой.

А их просто повалили на землю, приставив дула автоматов к голове. У нас же оказывается Еленовка — самостоятельный городок и нечего из центра со своим указам в чужой монастырь соваться. Впрочем, не скрою, многие испытали истинное удовольствие от увиденного».



Теги: Донбасс, пограничники, издевательство, Еленовка, ДНР, боевики, КПП, Захарченко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх