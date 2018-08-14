«Повалили на землю»: на КПП «Еленовка» поиздевались над людьми главаря «ДНР»

14.08.2018 10:28

В Telegram-канале «Донецкий Абориген» сообщается, что на подконтрольном боевикам КПП «Еленовка» несколько десятков ожидающих пересечения блокпоста граждан, стали свидетелями того, как прибывшие с проверкой соратники главаря «ДНР» Александра Захарченко были повалены на землю местными «пограничниками», передает donpress.com.

Свидетельница произошедшего сообщает: «Люди, конечно же, жаловались наверх, о беспределе на КПП. Писали, что очереди до 12 часов под солнцем, пожилые не выдерживают, обмороки и скорые… ну, видимо, наше руководство решило нагрянуть с проверкой.

А их просто повалили на землю, приставив дула автоматов к голове. У нас же оказывается Еленовка — самостоятельный городок и нечего из центра со своим указам в чужой монастырь соваться. Впрочем, не скрою, многие испытали истинное удовольствие от увиденного».